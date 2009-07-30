Шюррле прилетел в Москву и завтра подпишет контракт со «Спартаком»

Полузащитник дортмундской Андре Шюррле приблизился к переходу в «Спартак»

Немец вместе со своей семьей прилетел в Москву и завтра подпишет контракт, сообщает «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что московский клуб арендует 28-летнего вингера на один сезон с правом выкупа за 8 миллионов евро. Кроме этого, определенную сумму за сопровождение сделки получит агент игрока. Также стало известно, что готов платить фуболисту 3 млн евро в год.

В сезоне-2018/19 Шюррле выступал за «Фулхэм» на правах аренды. Он провел 24 матча в чемпионате Англии и забил 6 мячей.