Sky Sports: «Кристал Пэлас» предложил около 14 млн фунтов за Чалова

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в Англии.

По информации Sky Sports, предложил за 21-летнего форварда сумму около 14 миллионов фунтов. Главный тренер английского клуба видит в россиянине одну из главных целей команды на трансферном рынке.

Ранее о предложении ЦСКА по Чалову в размере 15 млн евро сообщал «Чемпионат».

Чалов – воспитанник московского клуба. В сезоне-2018/19 он провел за армейцев 30 матчей, забил 15 мячей, отдал 7 голевых передач и стал лучшим бомбардиром чемпионата России.

В сезоне-2019/20 он сыграл за ЦСКА в трех первых турах РПЛ, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.