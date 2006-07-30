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Sky Sports: «Кристал Пэлас» предложил около 14 млн фунтов за Чалова

Теги ЦСКА премьер-лига Россия премьер-лига Англия Рой Ходжсон возможные трансферы Кристал Пэлас Федор Чалов Футбол

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в Англии. 

По информации Sky Sports, «Кристал Пэлас» предложил за 21-летнего форварда сумму около 14 миллионов фунтов. Главный тренер английского клуба Рой Ходжсон видит в россиянине одну из главных целей команды на трансферном рынке.

Ранее о предложении ЦСКА по Чалову в размере 15 млн евро сообщал «Чемпионат».

Чалов – воспитанник московского клуба. В сезоне-2018/19 он провел за армейцев 30 матчей, забил 15 мячей, отдал 7 голевых передач и стал лучшим бомбардиром чемпионата России.

В сезоне-2019/20 он сыграл за ЦСКА в трех первых турах РПЛ, забил один гол и отдал одну голевую передачу. 

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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