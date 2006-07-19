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Неймар: «Месси – лучший из тех, с кем я когда-либо играл»

Теги ПСЖ Барселона Виктор Вальдес Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция Ла Лига Неймар Винисиус Жуниор Футбол

Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился мнением о лучших футболистах, которых он встречал на протяжении своей карьеры.

«Месси – лучший игрок, с которым я когда-либо играл. Для меня он – лучший в мире, лучший из тех, чью игру я когда-либо видел. Наша с ним связка была впечатляющей. Играть с ним вместе было честью и удовольствием. Кроме того, он мой друг.

Серхио Рамос – самый сильный игрок, против которого мне доводилось играть, а Виктор Вальдес – самый выдающийся вратарь из тех, кого я когда-либо знал.

Винисиус – очень молодой футболист. Думаю, через некоторое время он станет невероятным игроком. Он будет одним из лучших и будет бороться за «Золотой мяч». Мне кажется, он сумеет добиться того, чего хочет», – сказал Неймар.

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