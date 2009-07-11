Неймар не будет заявлять об уходе из «ПСЖ», но рассчитывает перейти в «Барсу» этим летом

Нападающий «ПСЖ» Неймар по-прежнему рассчитывает перейти в «Барселону».
Get French Football News со ссылкой на RMC Sport сообщает, что бразилец не будет делать официального заявления об уходе из парижского клуба этим летом, но он уверен, что трансфер в «Барсу» все же произойдет.
Форвард провел разговор со спортивным директором Леонардо, во время которого сообщил, что хочет уйти из команды. При этом, Неймар не будет рассматривать других вариантов, кроме возвращения в каталонский клуб.
Сообщается, что капитан «Барселоны» Лионель Месси и другие футболисты также рассчитывают на возвращение Неймара. Аргентинец сам сообщил об этом в переписке с 27-летним игроком.
Неймар прибудет в расположение «ПСЖ» 15 июля. Источник в окружении игрока подтвердил, что он изначально планировал вернутся к этому сроку, а Леонардо знал об этом.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» лишил Неймара премии за этику из-за его неявки на предсезонку.