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Неймар не будет заявлять об уходе из «ПСЖ», но рассчитывает перейти в «Барсу» этим летом

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Леонардо Неймар Футбол

Нападающий «ПСЖ» Неймар по-прежнему рассчитывает перейти в «Барселону». 

Get French Football News со ссылкой на RMC Sport сообщает, что бразилец не будет делать официального заявления об уходе из парижского клуба этим летом, но он уверен, что трансфер в «Барсу» все же произойдет.

Форвард провел разговор со спортивным директором Леонардо, во время которого сообщил, что хочет уйти из команды. При этом, Неймар не будет рассматривать других вариантов, кроме возвращения в каталонский клуб.

Сообщается, что капитан «Барселоны» Лионель Месси и другие футболисты также рассчитывают на возвращение Неймара. Аргентинец сам сообщил об этом в переписке с 27-летним игроком.  

Неймар прибудет в расположение «ПСЖ» 15 июля. Источник в окружении игрока подтвердил, что он изначально планировал вернутся к этому сроку, а Леонардо знал об этом.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» лишил Неймара премии за этику из-за его неявки на предсезонку.

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