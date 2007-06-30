Telefoot: «ПСЖ» не собирается продавать Неймара

«ПСЖ» не намерен продавать нападающего Неймара в это трансферное окно.
По информации Telefoot, президент французской команды Нассер Аль-Хелайфи не изменил свою позицию и не будет обсуждать с другими клубами продажу форварда.
Ранее сообщалось, что парижане готовы отпустить 27-летнего бразильца, если «Барселона», которая хочет вернуть игрока, заплатит 130-150 млн евро и включит в сделку двоих футболистов.
Telefoot утверждает, что вернуть Неймара на «Камп Ноу» руководство сине-гранатовых просит капитан команды Лионель Месси.
Однако на данный момент у «Барсы» нет договоренности даже с самим Неймаром.