Реклама 18+
Реклама 18+

Telefoot: «ПСЖ» не собирается продавать Неймара

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Нассер Аль-Хелайфи Футбол

«ПСЖ» не намерен продавать нападающего Неймара в это трансферное окно.

По информации Telefoot, президент французской команды Нассер Аль-Хелайфи не изменил свою позицию и не будет обсуждать с другими клубами продажу форварда.

Ранее сообщалось, что парижане готовы отпустить 27-летнего бразильца, если «Барселона», которая хочет вернуть игрока, заплатит 130-150 млн евро и включит в сделку двоих футболистов.

Telefoot утверждает, что вернуть Неймара на «Камп Ноу» руководство сине-гранатовых просит капитан команды Лионель Месси.

Однако на данный момент у «Барсы» нет договоренности даже с самим Неймаром.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться