Telefoot: «ПСЖ» не собирается продавать Неймара

не намерен продавать нападающего Неймара в это трансферное окно.

По информации Telefoot, президент французской команды не изменил свою позицию и не будет обсуждать с другими клубами продажу форварда.

Ранее сообщалось, что парижане готовы отпустить 27-летнего бразильца, если , которая хочет вернуть игрока, заплатит 130-150 млн евро и включит в сделку двоих футболистов.

Telefoot утверждает, что вернуть Неймара на «Камп Ноу» руководство сине-гранатовых просит капитан команды .

Однако на данный момент у «Барсы» нет договоренности даже с самим .