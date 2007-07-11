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Месси – игрок года по версии ESPY, женская сборная США – команда года

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил приз ESPY как лучший футболист года.

Награда вручается американским телеканалом ABC за достижения в спорте, ранее это делал ESPN.

Лучшей командой года признана женская сборная США, второй раз подряд выигравшая чемпионат мира.

Форвард американок Алекс Морган названа лучшей спортсменкой года. Австралийка Саманта Керр – лучшей футболисткой.

До 2004 года ESPY Award вручали на основе голосования фанатов. Затем спортивные журналисты, вещатели и прочие эксперты также получили право голоса. Сейчас победители в различных номинациях определяются онлайн-голосованием среди выбранных экспертами кандидатов.

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