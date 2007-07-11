Смолов об отказе от алкоголя в прошлом сезоне: «Я не первый раз отказываюсь. Сам к этому пришел внутри себя»

Нападающий Федор Смолов объяснил причины отказа от употребления алкоголя.

– Почему отказался от алкоголя в прошедшем сезоне?

– На самом деле не весь сезон, а с февральских сборов. В отпуске, было дело, выпивал, конечно.

Я не первый раз отказываюсь. Просто я в пока провел меньше года. Может, для ребят это в новинку. В том же «Краснодаре» или «Урале» парни знают, что я долго не выпивал по ходу сезона.

Считаю, что не стоит столько внимания уделять этой ситуации. Это выбор каждого. Не вижу ничего криминального в том, что кто-то выпивает.

– Что послужило поводом для отказа?

– Да как-то в один из последних дней отпуска понял: сегодня вечером выпью вина, а потом до следующего отпуска без алкоголя.

Ни с кем не общался. Сам к этому пришел внутри себя, – рассказал игрок.