Федор Смолов: «Это моя первая игра за Суперкубок и первая победа. Понимаете, кого не хватало?»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов подвел итоги победного матча за Олимп Суперкубок России против «Зенита» (3:2).

– Это моя первая игра за Суперкубок и первая победа. Понимаете, кого не хватало для победы? (смеется)

– Быстрый гол сыграл свою роль?

– Когда забиваешь в начале матча, соперник не до конца понимает, как перестраивать игру. Думаю, матч понравился болельщикам. Мы сначала вели, потому уступали, но вырвали победу.

Крутая игра с большим количеством голов. Все очень рады и счастливы. Будем стараться и работать. Даст бог, все получится в Лиге чемпионов, – сказал Смолов.

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