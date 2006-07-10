Уткин о словах Тарасова про «Локомотив»: «Я догадался, кто в их паре с Бузовой был настоящим мужчиной»

Журналист и блогер выразил мнение о претензиях бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова к клубу.

«Читаю высказывания Тарасова и снова удивляюсь.

Не разрешают восстанавливаться с дублем, не оплатили операцию, не продлили, не позвали, вот только добрый Палыч ( – прим. Sports.ru) позвал (кстати, а вот Денисова Палыч при всей доброте не позвал, но он все равно же добряк, наш Палыч – щас не об этом).

Не защищая клуб, но оставляя на секунду за скобками. Клуб наверняка не во всем прав, но кое в чем наверняка; у всех решений есть причины. Но – за скобками.

: а) мужчина, б) он собирается играть дальше, в) он довольно богатый парень.

Заплати за операцию. Несправедливо? Есть такое слово в русском языке: «#######» (все равно). Не с кем тренироваться? Да если б и было с кем – найми тренера, это в твоих интересах. И вот об этом и расскажи, это поднимет тебя в глазах публики. Большие спортсмены вообще сами платят тренерам, чтобы стать лучше. Даже и без травм.

Вместо этого взрослый парень ноет и бьет на жалость. Похоже, я догадался, кто в паре Тарасов – Бузова был настоящим мужчиной. Очевидно же – тот, кто сделал себя сам. Ничего, кстати, при этом не умея толком.

Тарасов-то по крайности конкурентен как футболист. Был?» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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