Дмитрий Тарасов: «Мне пригрозили судом, но несмотря на это душой и сердцем я всегда буду с «Локо»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасова поблагодарил команду и главного тренера Юрия Семина.

«Несмотря на то, что у нас сложились разногласия с нынешним руководством клуба, и мне пригрозили судом, я хочу чтобы вы знали что душой и сердцем я всегда буду с «Локо».

Девять прекрасных лет невозможно омрачить такими моментами. Спасибо большое Семину Юрию Павловичу за то, что позвал меня на награждение. Да и вообще – спасибо огромное за все», – написал Тарасов.

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