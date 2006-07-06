Гризманн разочарован и не намерен возвращаться к тренировкам с «Атлетико»

Нападающий Антуан Гризманн столкнулся с трудностями при переходе в «Барселону».

В пятницу мадридский клуб обвинил «Барсу» и француза в неуважении, а также вызвал игрока на предсезонную подготовку.

Гризманн разочарован в связи с этой ситуацией и уже сообщил , что не прибудет на предзсезонку.

Дело в том, что на весенней встрече с руководством и Симеоне его заверили, что «Атлетико» поспособствует трансферу, аргументируя тем, что он был частью истории клуба.

Сейчас «Атлетико» намерен оштрафовать Гризманна, если футболист не явится на предсезонный сбор.

Кроме того, француз ожидает, что «Атлетико» как можно скорее достигнет соглашения с «Барселоной». Если договориться не получится, то каталонцы активируют опцию выкупа.

«Атлетико» взбешен тайными переговорами Гризманна и «Барсы». Похоже, трансфер откладывается