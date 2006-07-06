Реклама 18+
Реклама 18+

Джорджевич и Мак могут перейти в «Рубин» из «Зенита»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Роберт Мак Лука Джорджевич Спорт-Экспресс Футбол

Вингер «Зенита» Роберт Мак и форвард Лука Джорджевич могут перейти в «Рубин».

Как сообщает «Бизнес Online», казанцы изучали возможность аренды черногорского форварда.

Сам Джорджевич хочет остаться в «Арсенале», в котором провел прошлый сезон на правах аренды.  Вместе с тульским клубом он пробился в Лигу Европы. 

24-летний нападающий в 27 играх забил за «Арсенал» 9 голов и отдал 6 результативных передач.

О возможном переходе Мака в «Рубин» информирует «Спорт-Экспресс».

В составе «Зенита» 28-летний словак в сезоне-2018/19 в 35 матчах забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

Что будет, если к боксеру Александру Усику в дом ворвутся грабители? Ууупс!

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться