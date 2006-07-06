Джорджевич и Мак могут перейти в «Рубин» из «Зенита»

Вингер Роберт Мак и форвард Лука Джорджевич могут перейти в .

Как сообщает «Бизнес Online», казанцы изучали возможность аренды черногорского форварда.

Сам Джорджевич хочет остаться в «Арсенале», в котором провел прошлый сезон на правах аренды. Вместе с тульским клубом он пробился в Лигу Европы.

24-летний нападающий в 27 играх забил за «Арсенал» 9 голов и отдал 6 результативных передач.

О возможном переходе Мака в «Рубин» информирует «Спорт-Экспресс».

В составе 28-летний словак в сезоне-2018/19 в 35 матчах забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.