Реклама 18+
Реклама 18+

«Барселона» предпримет еще одну попытку согласовать трансфер Гризманна с «Атлетико»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жозеп Бартомеу Антуан Гризманн Нелсон Семеду Футбол

«Барселона» не намерена отказываться от трансфера форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. 

В пятницу мадридский клуб выступил с заявлением, в котором обвинил «Барсу» и футболиста в неуважении, а также вызвал француза на предсезонку. 

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу, по информации Marca, в ближайшее время предпримет еще одну попытку согласовать трансфер с «Атлетико».

Ранее каталонцы предложили выплатить отступные за Гризманна в 120 миллионов евро в рассрочку, но «Атлетико» отказал.

«Барселона» планировала представить француза на «Камп Ноу» на следующей неделе.

Отмечается, что переговоры может ускорить включение в сделку защитника Нелсона Семеду.

«Атлетико» взбешен тайными переговорами Гризманна и «Барсы». Похоже, трансфер откладывается

Что будет, если к боксеру Александру Усику в дом ворвутся грабители? Ууупс!

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться