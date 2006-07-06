«Барселона» предпримет еще одну попытку согласовать трансфер Гризманна с «Атлетико»

«Барселона» не намерена отказываться от трансфера форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.
В пятницу мадридский клуб выступил с заявлением, в котором обвинил «Барсу» и футболиста в неуважении, а также вызвал француза на предсезонку.
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу, по информации Marca, в ближайшее время предпримет еще одну попытку согласовать трансфер с «Атлетико».
Ранее каталонцы предложили выплатить отступные за Гризманна в 120 миллионов евро в рассрочку, но «Атлетико» отказал.
«Барселона» планировала представить француза на «Камп Ноу» на следующей неделе.
Отмечается, что переговоры может ускорить включение в сделку защитника Нелсона Семеду.
«Атлетико» взбешен тайными переговорами Гризманна и «Барсы». Похоже, трансфер откладывается