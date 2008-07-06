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«Атлетико» применит санкции к Гризманну, если он не явится на предсезонку 

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Антуан Гризманн Футбол

«Атлетико» занял жесткую позицию по форварду Антуану Гризманну.

Мадридский клуб не собирается вести переговоры с «Барселоной» о трансфере 28-летнего француза.

Гризманну разрешат покинуть «Атлетико» только в случае, если каталонцы активируют опцию выкупа в его контракте. 

В воскресенье «Атлетико» начнет предсезонный сбор, и форварду сообщили, что его ожидают на клубной базе, откуда в 20:30 команда отправится для подготовки в Лос Анхелес де Сан Рафаэль.

Если француз не явится на сбор, клуб применит санкции. Гризманн по-прежнему связан контрактом с «Атлетико», его зарплата – более 20 миллионов евро в год.  

«Атлетико» взбешен тайными переговорами Гризманна и «Барсы». Похоже, трансфер откладывается

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