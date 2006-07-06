«ПСЖ» дважды предлагал «Реалу» купить Неймара, но «Мадриду» он уже неинтересен

«ПСЖ» не хочет отпускать форварда Неймара в «Барселону».
Отношения между клубами так и не наладились после попыток «Барселоны» купить хавбека «ПСЖ» Марко Верратти в 2017 году.
Президент парижан Нассер Аль-Хелайфи дважды предлагал «Реалу» подписать 27-летнего бразильца, чтобы игрок не перешел в «Барселону», сообщает Marca.
Однако предложения поступили слишком поздно. «Реал» уже не думает о переходе Неймара.
Если бы «ПСЖ» проявил подобную инициативу несколько месяцев назад, мадридцы реагировали бы иначе.