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«Зенит» хочет приобрести защитника Дугласа Сантоса. «Гамбург» уже освободил его от тренировок

Теги Зенит Гамбург премьер-лига Россия возможные трансферы Д2 Германия Дуглас Сантос Тим Ляйбольд Футбол

«Зенит» планирует приобрести левого защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса в это межсезонье.

В настоящее время клубы ведут переговоры. Сам 25-летний игрок хочет покинуть немецкую команду.

«Гамбург» в воскресенье освободил его от тренировок, чтобы бразилец не получил травму перед трансфером.

Ранее «Гамбург» подписал Тима Ляйбольда из «Нюрнберга», который станет преемником Сантоса на позиции левого защитника.

Сумма сделки оценивается в 12 миллионов евро, сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Hamburger Abendblatt.

Год назад «Зенит» отказался от трансфера, так как «Гамбург» просил за бразильца 25 млн евро.

В 38 матчах в минувшем сезоне Дуглас забил 2 гола, отдал 7 результативных передач и заработал 4 желтых карточки.

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