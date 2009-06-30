«Зенит» хочет приобрести защитника Дугласа Сантоса. «Гамбург» уже освободил его от тренировок

«Зенит» планирует приобрести левого защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса в это межсезонье.
В настоящее время клубы ведут переговоры. Сам 25-летний игрок хочет покинуть немецкую команду.
«Гамбург» в воскресенье освободил его от тренировок, чтобы бразилец не получил травму перед трансфером.
Ранее «Гамбург» подписал Тима Ляйбольда из «Нюрнберга», который станет преемником Сантоса на позиции левого защитника.
Сумма сделки оценивается в 12 миллионов евро, сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Hamburger Abendblatt.
Год назад «Зенит» отказался от трансфера, так как «Гамбург» просил за бразильца 25 млн евро.
В 38 матчах в минувшем сезоне Дуглас забил 2 гола, отдал 7 результативных передач и заработал 4 желтых карточки.