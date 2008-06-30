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Diario Sport: У Неймара и Бартомеу есть устное соглашение о возвращении бразильца в «Барсу»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Жозеп Бартомеу Футбол

Форвард «ПСЖ» Неймар может вернуться в «Барселону». 

Переговоры продвигаются быстро и, по данным Diario Sport, каталонцам остается разобраться со структурой платежей и игроками, которых могут включить в сделку. 

«ПСЖ» готов отпустить Неймара, поскольку не хочет удерживать игрока, который хочет уйти.

Как отмечает источник, у президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу и Неймара есть устное соглашения о возвращении бразильца в каталонский клуб. Переговоры с «ПСЖ» продвигаются, а трансфер бразильца – вопрос времени.  

Напомним, Telefoot утверждал, что президент парижского клуба не будет обсуждать с другими клубами продажу форварда.

Также была информация, что «ПСЖ» готов отпустить 27-летнего бразильца, если «Барселона» заплатит 130-150 млн евро и включит в сделку двоих футболистов.

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