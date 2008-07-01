L’Equipe: «Тоттенхэм» согласовал трансфер Ндомбеле с «Лионом» за 62+10 млн евро

Полузащитник «Лиона» Танги Ндомбеле близок к переходу в .

По данным L’Equipe, клубы договорились о трансфере игрока за 62 миллиона евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов. Они будут зависеть от попадания лондонцев в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Переговоры шли между президентами клубов – Дэниэлом Леви и Жаном-Мишелем Оласом.

Ранее сообщалось, что с самим Ндомбеле «Тоттенхэм» уже согласовал пятилетний контракт. По данным L’Equipe, договор пока что не согласован, что может привести к попытке другого клуба увести футболиста.

Подробную статистику 22-летнего француза можно изучить здесь.

Танги Ндомбеле вот-вот перейдет в «Тоттенхэм» за очень большие деньги. Смотрим, как играет этот парень