«Реал» готов заплатить за ван де Бека 50 млн евро, «Аякс» просит 65 млн

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек может продолжить карьеру в .

Мадридский клуб ведет переговоры c голландцами, однако пока что стороны не могут прийти к согласию. «Аякс» просит за ван де Бека 65 миллионов евро, «Реал» же не готов платить больше 50 миллионов.

Отмечается, что приобретение ван де Бека не является для «Реала» приоритетом. Сначала мадридцы хотят понять, как удастся разрешить ситуацию с возможным переходом Поля Погба из , именно он является первым кандидатом на приобретение на позицию центрального полузащитника.

Подробную статистику 22-летнего ван де Бека можно изучить здесь.

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