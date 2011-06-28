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«Реал» готов заплатить за ван де Бека 50 млн евро, «Аякс» просит 65 млн

Теги высшая лига Голландия Аякс Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Донни ван де Бек Футбол

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек может продолжить карьеру в «Реале».

Мадридский клуб ведет переговоры c голландцами, однако пока что стороны не могут прийти к согласию. «Аякс» просит за ван де Бека 65 миллионов евро, «Реал» же не готов платить больше 50 миллионов.

Отмечается, что приобретение ван де Бека не является для «Реала» приоритетом. Сначала мадридцы хотят понять, как удастся разрешить ситуацию с возможным переходом Поля Погба из «Манчестер Юнайтед», именно он является первым кандидатом на приобретение на позицию центрального полузащитника.

Подробную статистику 22-летнего ван де Бека можно изучить здесь.

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