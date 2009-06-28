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«Барселона» ведет переговоры с сыном Хаджи и готова заплатить 7-8 млн евро

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Румыния Георге Хаджи Вииторул Янис Хаджи Футбол

Полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи может перейти в «Барселону».

По данным Gsp.ro, переговоры с каталонским клубом по 20-летнему хавбеку находятся на продвинутой стадии. 

Отмечается, что «Барселона» готова заплатить за Хаджи 7-8 миллионов евро. Представители сине-гранатовых давно просматривали румына, в том числе на Евро-2019 (U-21).

Если каталонский клуб купит игрока, то, скорее всего, отдаст его в аренду команде Ла Лиги.

Подробную статистику Хаджи-младшего можно изучить здесь. Янис – сын известного в прошлом игрока сборной Румынии Георге Хаджи, выступавшего за «Барсу» в середине 90-х.

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