Реклама 18+
Реклама 18+

«Аякс» просит за де Лигта 75 млн евро у «Ювентуса». Клубы еще не договорились о трансфере

Теги ПСЖ высшая лига Голландия Аякс Ювентус лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Маттейс де Лигт Футбол

«Ювентус» еще не договорился с «Аяксом» о трансфере защитника Маттейса де Лигта. 

По информации Sky Sport Italia, амстердамский клуб рассчитывает выручить от продажи 19-летнего футболиста не менее 75 миллионов евро.

Сообщается, что такую сумму готов заплатить за голландца «ПСЖ». 

«Ювентус» уже согласовал с де Лигтом 5-летний контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год. 

Де Лигт в прошедшем сезоне чемпионата Голландии провел 33 матча, забил 3 гола и сделал три результативные передачи. 

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться