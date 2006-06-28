«Аякс» просит за де Лигта 75 млн евро у «Ювентуса». Клубы еще не договорились о трансфере

еще не договорился с «Аяксом» о трансфере защитника Маттейса де Лигта.

По информации Sky Sport Italia, амстердамский клуб рассчитывает выручить от продажи 19-летнего футболиста не менее 75 миллионов евро.

Сообщается, что такую сумму готов заплатить за голландца «ПСЖ».

«Ювентус» уже согласовал с де Лигтом 5-летний контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год.

Де Лигт в прошедшем сезоне чемпионата Голландии провел 33 матча, забил 3 гола и сделал три результативные передачи.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.