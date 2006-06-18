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«Краснодар» интересуется хавбеком сборной Голландии де Вильеной

Теги высшая лига Голландия Фейеноорд премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Тонни Триндаде де Вильена Футбол

Полузащитник «Фейеноорда» Тонни Триндаде де Вильена может продолжить карьеру в России. 

По информации AD, голландцем интересуется «Краснодар». 

24-летний футболист выступает за «Фейеноорд» с 2012 года. Срок его контракта рассчитан до конца сезона-2019/20. 

Главный тренер клуба из Роттердама Яп Стам хочет удержать хавбека, но шансы на это не очень велики.

В прошедшем сезоне чемпионата Голландии де Вильена провел 33 матча, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач. Также в его активе 15 игр за сборную Голландии.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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