«Краснодар» интересуется хавбеком сборной Голландии де Вильеной

Полузащитник «Фейеноорда» Тонни Триндаде де Вильена может продолжить карьеру в России.

По информации AD, голландцем интересуется «Краснодар».

24-летний футболист выступает за «Фейеноорд» с 2012 года. Срок его контракта рассчитан до конца сезона-2019/20.

Главный тренер клуба из Роттердама Яп Стам хочет удержать хавбека, но шансы на это не очень велики.

В прошедшем сезоне чемпионата Голландии де Вильена провел 33 матча, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач. Также в его активе 15 игр за сборную Голландии.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.