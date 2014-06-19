«Краснодар» не смог договориться с «Фейеноордом» о трансфере де Вильены

Трансфер полузащитника «Фейеноорда» Тонни Триндаде де Вильены в сорвался.

По информации RTV Rijnmond, голландец был готов сменить команду, но клубы не смогли согласовать сделку.

24-летний футболист выступает за с 2012 года. Срок его контракта рассчитан до конца сезона-2019/20.

В прошедшем сезоне чемпионата Голландии де Вильена провел 33 матча, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач. Также в его активе 15 игр за сборную Голландии.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.