«Краснодар» не смог договориться с «Фейеноордом» о трансфере де Вильены

Трансфер полузащитника «Фейеноорда» Тонни Триндаде де Вильены в «Краснодар» сорвался.
По информации RTV Rijnmond, голландец был готов сменить команду, но клубы не смогли согласовать сделку.
24-летний футболист выступает за «Фейеноорд» с 2012 года. Срок его контракта рассчитан до конца сезона-2019/20.
В прошедшем сезоне чемпионата Голландии де Вильена провел 33 матча, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач. Также в его активе 15 игр за сборную Голландии.
Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.