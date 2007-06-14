Алексей Навальный: «Я не понимаю, почему в одной упаковке и ЧМ, и украденные 300 млрд рублей»

Политик и общественный деятель Алексей Навальный в интервью Sports.ru озвучил позицию по в России.

- Вам понравилась атмосфера , при этом вы считаете, что это был огромный распил денег?

– В России чемпионат мира происходил таким образом, что мы строили самые дорогие стадионы в мире типа стадиона в Санкт-Петербурге.

И стоимость всех остальных стадионов, подрядчики и методы получения подрядов вызывали не просто очень большие сомнения. Было понятно, что это механизм коррупции.

Я не против чемпионата мира по футболу. Я просто не понимаю, почему у меня идут в одной упаковке и ЧМ, и украденные 300 миллиардов рублей. Я бы хотел разделить эти вещи. Пусть будет чемпионат, но не надо воровать.

Я знаю, что в Саранске, в Мордовии, есть огромное количество людей, которые живут за черной бедности. Там медсестра получает 11 тысяч. И у меня простой подход: хочу ли я, чтобы в Саранске люди ходили на футбол? Хочу. Хочу ли я, чтобы медсестра там получала 11 тысяч? Не хочу.

Поэтому давайте построим стадион в Саранске ну на 10 тысяч человек. Или не будем строить – это небольшой город. Почему бы нам не провести матч в Краснодаре, где уже есть здоровенный стадион, построенный на деньги Галицкого?

И я не готов жертвовать одним ради другого, потому что это ложная альтернатива. Мы не должны ради хорошей атмосферы жертвовать бюджетными деньгами. Футбол – коррумпированная сфера, но в таких масштабах, как у нас, не крадут нигде.

– Бюджет ЧМ – 683 миллиарда рублей. Если эти деньги раздать каждому жителю России, получится по 4 900 рублей. То есть мы за деньги, на которые не купишь даже вашу замечательную рубашку, провели такое грандиозное событие.

– И че? А давайте посчитаем, что Ротенберг украл у нас всего триллион. Поделим на всех – тоже получится не бог весь что, машину на эти деньги не купишь. А Чубайсу на «Роснано» выделяют по 20 миллиардов в год – подели на каждого, получится четыре рубля. Так одно за другим идет.

Я не готов отдать ни одной копейки на стадион в Саранске, который будет слишком большим для стадиона в Саранске. Даже с учетом того, что я получаю гораздо больше, чем любая медсестра, я буду и за свою копейку, и за копейку той медсестры еще больше выступать, потому что из этого складывается государственный бюджет.

Если мы скажем, что 300 миллионов сюда, 300 – сюда… Да мы нищая страна. 20 миллионов людей ниже черты бедности – это официальные цифры. Реально гораздо больше. Происходит развал, дороги нет ни одной нормальной, – описал свое видение ситуации Навальный.

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