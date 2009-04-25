Аркадий Дворкович: «Без ЧМ-2018 у нас не было бы экономического роста»

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал о предстоящем в России, до старта которого остается 50 дней.

«Этот масштабный инфраструктурный проект является очень важным с точки зрения развития страны.

Мы построили новые дороги, стадионы, аэропорты, площадки для занятия спортом. Были построены гостиницы, клиники.

По совокупности это дало существенный эффект для развития нашей страны. Все это подтверждается цифрами. Мы уже видим экономический рост.

На ряде стадионов будет демонтирована часть мест, которые будут использованы на обустройство других стадионов. Избыточность будет снята в некоторой мере. А вся остальная инфраструктура точно не избыточна.

Мы боремся за каждую десятую процента ВВП, потому что это огромный вклад в жизнь народа и инфраструктуру. Могу сказать, что без чемпионата мира у нас не было бы экономического роста на данный момент.

У нас по нарастающей шли показатели. В этом году он максимальный – 0,4% от 1%», – сказал Дворкович.