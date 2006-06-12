«Милан» интересуется Ловреном

«Милан» интересуется защитником Деяном Ловреном.

В настоящее время руководство «россонери» ведет переговоры по поводу трансферной стоимости хорвата.

29-летний игрок перешел в «Ливерпуль» из в 2014 году примерно за 20 миллионов фунтов. Его контракт с «красными» рассчитан до лета 2021 года.

Также по-прежнему претендует на полузащитника «Сассуоло» .

Фредерик Массара близок к назначению на пост спортивного директора «Милана», бывший игрок миланцев также в ближайшее время получит должность в руководстве.