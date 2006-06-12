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«Милан» интересуется Ловреном

Теги Милан Ливерпуль премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Звонимир Бобан Деян Ловрен Сассуоло Стефано Сенси Футбол

«Милан» интересуется защитником «Ливерпуля» Деяном Ловреном.

В настоящее время руководство «россонери» ведет переговоры по поводу трансферной стоимости хорвата.

29-летний игрок перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2014 году примерно за 20 миллионов фунтов. Его контракт с «красными» рассчитан до лета 2021 года.

Также «Милан» по-прежнему претендует на полузащитника «Сассуоло» Стефано Сенси.

Фредерик Массара близок к назначению на пост спортивного директора «Милана», бывший игрок миланцев Звонимир Бобан также в ближайшее время получит должность в руководстве.

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