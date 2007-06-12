«МЮ» отказался обсудить трансфер Бэйла с «Реалом»

«Манчестер Юнайтед» не стал обсуждать с «Реалом» возможный переход полузащитника Гарета Бэйла.
Мадридский клуб проинформировали, что у главного тренера Оле-Гуннара Сульшера есть другие трансферные цели, сообщает ESPN.
«МЮ» неоднократно претендовал на Бэйла, в частности, в 2017 году игрока хотел подписать Жозе Моуринью.
Валлиец находился в трансферном списке исполнительного вице-президента Эда Вудворда, но было решено, что 29-летний игрок больше не вписывается в стратегию «Манчестер Юнайтед», поскольку клуб нацелен на подписание молодых игроков.
Как отмечает источник, «Реал» хочет купить хавбека «МЮ» Поля Погба, а отказ Вудворда вступать в переговоры по Бэйлу подрывает надежды мадридцев на переход француза.
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