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«МЮ» отказался обсудить трансфер Бэйла с «Реалом»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Гарет Бэйл Поль Погба Эд Вудворд Футбол

«Манчестер Юнайтед» не стал обсуждать с «Реалом» возможный переход полузащитника Гарета Бэйла

Мадридский клуб проинформировали, что у главного тренера Оле-Гуннара Сульшера есть другие трансферные цели, сообщает ESPN.

«МЮ» неоднократно претендовал на Бэйла, в частности, в 2017 году игрока хотел подписать Жозе Моуринью. 

Валлиец находился в трансферном списке исполнительного вице-президента Эда Вудворда, но было решено, что 29-летний игрок больше не вписывается в стратегию «Манчестер Юнайтед», поскольку клуб нацелен на подписание молодых игроков.

Как отмечает источник, «Реал» хочет купить хавбека «МЮ» Поля Погба, а отказ Вудворда вступать в переговоры по Бэйлу подрывает надежды мадридцев на переход француза.

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