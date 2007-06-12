«МЮ» отказался обсудить трансфер Бэйла с «Реалом»

не стал обсуждать с «Реалом» возможный переход полузащитника .

Мадридский клуб проинформировали, что у главного тренера есть другие трансферные цели, сообщает ESPN.

«МЮ» неоднократно претендовал на Бэйла, в частности, в 2017 году игрока хотел подписать Жозе Моуринью.

Валлиец находился в трансферном списке исполнительного вице-президента , но было решено, что 29-летний игрок больше не вписывается в стратегию «Манчестер Юнайтед», поскольку клуб нацелен на подписание молодых игроков.

Как отмечает источник, хочет купить хавбека «МЮ» Поля Погба, а отказ Вудворда вступать в переговоры по Бэйлу подрывает надежды мадридцев на переход француза.

6 лет назад Бэйл перешел в «Реал». Леви выжал из Переса рекордные 100 млн, но Роналду об этом не сказали

В «Реале» полыхает: Бэйл отказывается уходить без 51 млн евро, а Зидан говорит, что валлиец не вписывается в игру