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    Источник из окружения Бэйла сообщил, что игрок не собирается уходить из «Реала»

    Теги Реал Мадрид Ла Лига Гарет Бэйл Футбол

    Полузащитник Гарет Бэйл не намерен покидать «Реал».

    Мадридский клуб хочет, чтобы 29-летний валлиец ушел. Однако Бэйл чувствует себе комфортно, источник в окружении игрока подтвердил, что футболист не собирается уходить из «Реала».

    Контракт Бэйла с «Реалом» действует до лета 2022 года. Футболист зарабатывает 14,5 млн евро в год после вычета налогов.

    Бэйл сказал в раздевалке, что «Реал» должен заплатить ему 51 млн евро, иначе он останется

    В «Реале» полыхает: Бэйл отказывается уходить без 51 млн евро, а Зидан говорит, что валлиец не вписывается в игру

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