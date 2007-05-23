Источник из окружения Бэйла сообщил, что игрок не собирается уходить из «Реала»

Полузащитник Гарет Бэйл не намерен покидать .

Мадридский клуб хочет, чтобы 29-летний валлиец ушел. Однако Бэйл чувствует себе комфортно, источник в окружении игрока подтвердил, что футболист не собирается уходить из «Реала».

Контракт Бэйла с «Реалом» действует до лета 2022 года. Футболист зарабатывает 14,5 млн евро в год после вычета налогов.

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