Гризманн расстроен тем, что ведущие игроки «Барселоны» против его перехода

Нападающий Антуан Гризманн расстроился, когда узнал об отношении игроков «Барселоны» к его трансферу, сообщает Diario Sport.

Раздевалка каталонской команды ранее выступила против перехода француза. Подобная ситуация может радикально отразиться на его будущих планах, поскольку футболист уже объявил об уходе из «Атлетико».

не информирует Гризманна о сложившейся ситуации и деталях его трансфера, поскольку у руководства клуба есть ряд других актуальных вопросов, в частности, будущее тренера.

Гризманн также отметил холодную реакцию Месси и Пике, когда их на пресс-конференции спросили о будущем француза. Раньше игроки каталонского клуба хвалили его, а теперь впервые отказались давать комментарий.

Француз не понимает причину сложившейся ситуации. Гризманн пытался наладить контакт с некоторыми игроками «Барсы», чтобы узнать больше информации, но безуспешно. Сейчас форвард ждет звонка из каталонского клуба.

Игроки «Барселоны» выступили против перехода Гризманна