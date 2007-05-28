Mundo Deportivo: «Барселона» еще не решила, увольнять ли Вальверде

еще не приняла решения о будущем главного тренера Эрнесто Вальверде.

По информации RAC1, каталонцы сегодня объявят об отставке 55-летнего специалиста.

Однако Mundo Deportivo со ссылкой на источники в «Барселоне» утверждает, что клуб не планировал уволить Вальверде сегодня или завтра.

Руководство сине-гранатовых все еще оценивает ситуацию в команде и размышляет о том, оставлять ли тренера на следующий сезон.

Ключевые решения по составу и Вальверде будут приниматься после встреч президента с другими менеджерами клуба.

Вальверде возглавил «Барселону» в мае 2017 года. Он выиграл с командой два чемпионата Испании и по разу взял Кубок и Суперкубок Испании.

при Вальверде дважды вылетала из плей-офф Лиги чемпионов, одержав крупные победы в первых матчах. В прошлом сезоне сине-гранатовые уступили в 1/4 финала «Роме» (4:1, 0:3), а в этом сезоне – в 1/2 финала «Ливерпулю» (3:0, 0:4).

Ранее сообщалось, что тренирующий сборную Бельгии Роберто Мартинес – основной кандидат на пост тренера «Барселоны».

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