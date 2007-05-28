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    Mundo Deportivo: «Барселона» еще не решила, увольнять ли Вальверде

    Теги Барселона Эрнесто Вальверде Ла Лига отставки Жозеп Бартомеу Футбол

    «Барселона» еще не приняла решения о будущем главного тренера Эрнесто Вальверде.

    По информации RAC1, каталонцы сегодня объявят об отставке 55-летнего специалиста.

    Однако Mundo Deportivo со ссылкой на источники в «Барселоне» утверждает, что клуб не планировал уволить Вальверде сегодня или завтра.

    Руководство сине-гранатовых все еще оценивает ситуацию в команде и размышляет о том, оставлять ли тренера на следующий сезон.

    Ключевые решения по составу и Вальверде будут приниматься после встреч президента Жозепа Бартомеу с другими менеджерами клуба.

    Вальверде возглавил «Барселону» в мае 2017 года. Он выиграл с командой два чемпионата Испании и по разу взял Кубок и Суперкубок Испании.

    «Барселона» при Вальверде дважды вылетала из плей-офф Лиги чемпионов, одержав крупные победы в первых матчах. В прошлом сезоне сине-гранатовые уступили в 1/4 финала «Роме» (4:1, 0:3), а в этом сезоне – в 1/2 финала «Ливерпулю» (3:0, 0:4).

    Ранее сообщалось, что тренирующий сборную Бельгии Роберто Мартинес – основной кандидат на пост тренера «Барселоны».

    Никогда еще «Барселона» так сильно не зависела от Месси. Лео – гений, но даже у его таланта есть предел


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