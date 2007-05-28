«Барселона» сообщила Вальверде, что уволит его

Главный тренер «Барселоны» покидает свой пост.

По информации журналиста El Chiringuito TV Хоакима Доменека, сегодня каталонский клуб связался с 55-летним специалистом и сообщил о решении отправить его в отставку.

Ранее сообщалось, что «Барселона» еще не приняла решения о будущем Вальверде.

Вальверде возглавил «Барселону» в мае 2017 года. Он выиграл с командой два чемпионата Испании и по разу взял Кубок и Суперкубок Испании.

при Вальверде дважды вылетала из плей-офф Лиги чемпионов, одержав крупные победы в первых матчах. В прошлом сезоне сине-гранатовые уступили в 1/4 финала «Роме» (4:1, 0:3), а в этом сезоне – в 1/2 финала «Ливерпулю» (3:0, 0:4).

Ранее стало известно, что тренирующий сборную Бельгии Роберто Мартинес – основной кандидат на пост тренера «Барселоны».