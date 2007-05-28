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    «Барселона» сообщила Вальверде, что уволит его

    Теги Барселона Эрнесто Вальверде Ла Лига отставки Футбол

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покидает свой пост.

    По информации журналиста El Chiringuito TV Хоакима Доменека, сегодня каталонский клуб связался с 55-летним специалистом и сообщил о решении отправить его в отставку. 

    Ранее сообщалось, что «Барселона» еще не приняла решения о будущем Вальверде.

    Вальверде возглавил «Барселону» в мае 2017 года. Он выиграл с командой два чемпионата Испании и по разу взял Кубок и Суперкубок Испании.

    «Барселона» при Вальверде дважды вылетала из плей-офф Лиги чемпионов, одержав крупные победы в первых матчах. В прошлом сезоне сине-гранатовые уступили в 1/4 финала «Роме» (4:1, 0:3), а в этом сезоне – в 1/2 финала «Ливерпулю» (3:0, 0:4).

    Ранее стало известно, что тренирующий сборную Бельгии Роберто Мартинес – основной кандидат на пост тренера «Барселоны».


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