Mash опубликовал аудиозапись разговора Глушакова: «Сыграли в #####, вату покатали. Каррере нет доверия, он #######»

Телеграм-канал Mash опубликовал аудиозапись телефонного разговора капитана Дениса Глушакова в период, когда в команде еще работал .

«Ну че ##### (блин), вчера ##### (нафиг) сыграли в ##### (фигню), вату покатали. Тренер мудак ##### (нафиг), заруба ###### (ужас) такая ##### (нафиг), по ходу, у тренера. не хочет играть, Ханни не хочет играть.

Вчера Ханни и , 20 миллионов ##### (нафиг) просто не в заявке, на трибуне. Купили двух футболистов. не поставил на игровой, хотя Зе Луиш на две головы лучше Адриано и готов. Зе Луиш вообще не хотел выходить играть.

Перед матчем давай целовать меня, обнимать, ##### (блин), мой капитан ##### (нафиг), там чмокать начал меня ##### (блин) при всех, все смеются ##### (нафиг), ему нет доверия, уважения за то, что он такой ######## (лгун). Выполнили план на игру, ##### (нафиг), сделали все возможное, невозможное, а мы наигрывали вообще другое, ##### (блин). А играли вчера в бей-беги ##### (нафиг). И тот же Адриано, которого он любит, которого он зализывает, его же и подставил.

Утром Измайлов мне позвонил, написал: «Как дела? Что происходит?». Я ему написал: «Катастрофа происходит». Он мне написал, говорит: «Давай встретимся, возьми парней, поговорим, пообщаемся, то, се ##### (блин)». Ну мы ему все и сказали, то, что нас не устраивает тренер, что они привели другого [тренера] Рауля [Рианчо], и Трабукки себе уже соломку стелет, понимает, что Карреру ###### (выгонят), а он останется в структуре клуба и будет новый тренер», – приводятся слова Глушакова.

Вероятнее всего, аудио записано после домашнего матча с ПАОК (0:0, 2:3 по сумме двух матчей) в квалификации Лиги чемпионов, когда Адриано получил удаление, а и Ханни не попали в заявку.