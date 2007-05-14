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    Mash опубликовал аудиозапись разговора Глушакова: «Сыграли в #####, вату покатали. Каррере нет доверия, он #######»

    Теги Спартак Луис Адриано премьер-лига Россия Марко Трабукки Денис Глушаков Рауль Рианчо Зе Луиш Массимо Каррера Софьян Ханни Педро Роша Наиль Измайлов Футбол

    Телеграм-канал Mash опубликовал аудиозапись телефонного разговора капитана «Спартака» Дениса Глушакова в период, когда в команде еще работал Массимо Каррера.

    «Ну че ##### (блин), вчера ##### (нафиг) сыграли в ##### (фигню), вату покатали. Тренер мудак ##### (нафиг), заруба ###### (ужас) такая ##### (нафиг), по ходу, у тренера. Зе Луиш не хочет играть, Ханни не хочет играть.

    Вчера Ханни и Педро Роша, 20 миллионов ##### (нафиг) просто не в заявке, на трибуне. Купили двух футболистов. Зе Луиша не поставил на игровой, хотя Зе Луиш на две головы лучше Адриано и готов. Зе Луиш вообще не хотел выходить играть.

    Перед матчем давай целовать меня, обнимать, ##### (блин), мой капитан ##### (нафиг), там чмокать начал меня ##### (блин) при всех, все смеются ##### (нафиг), ему нет доверия, уважения за то, что он такой ######## (лгун). Выполнили план на игру, ##### (нафиг), сделали все возможное, невозможное, а мы наигрывали вообще другое, ##### (блин). А играли вчера в бей-беги ##### (нафиг). И тот же Адриано, которого он любит, которого он зализывает, его же и подставил.

    Утром Измайлов мне позвонил, написал: «Как дела? Что происходит?». Я ему написал: «Катастрофа происходит». Он мне написал, говорит: «Давай встретимся, возьми парней, поговорим, пообщаемся, то, се ##### (блин)». Ну мы ему все и сказали, то, что нас не устраивает тренер, что они привели другого [тренера] Рауля [Рианчо], и Трабукки себе уже соломку стелет, понимает, что Карреру ###### (выгонят), а он останется в структуре клуба и будет новый тренер», – приводятся слова Глушакова.

    Вероятнее всего, аудио записано после домашнего матча с ПАОК (0:0, 2:3 по сумме двух матчей) в квалификации Лиги чемпионов, когда Адриано получил удаление, а Педро Роша и Ханни не попали в заявку.

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