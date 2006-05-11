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    Марко Трабукки: «Каррера просил отдать Глушакова в аренду. «Спартак» ответил отказом»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Марко Трабукки Денис Глушаков Массимо Каррера Матч ТВ Футбол

    Футбольный агент Марко Трабукки рассказал о взаимоотношениях между экс-главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и хавбеком Денисом Глушаковым. 

    «У Карреры не было никаких проблем с другими футболистами. У него была проблема только с Глушаковым.

    Когда Каррера просил отдать игрока в аренду или продать его, потому что у него с футболистом не получалось, клуб ответил отказом. Вот в этом и вся проблема.

    Зная Массимо, если он принял такое принципиальное решение, то у него на то были хорошие аргументы. Это решение далось ему трудно, он очень переживал», – сказал Трабукки в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер». 

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