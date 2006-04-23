Куинси Промес: «Глушаков доказал, что любит ромбик. Не понимаю, почему все против него»

Полузащитник «Севильи» Куинси Промес вспомнил о выступлении за .

– Я очень скучаю по . Я люблю Москву, этот клуб, фанатов.

Четыре года это был мой настоящий дом. Я общаюсь с Зе Луишем, Боккетти, Глушаковым, Ребровым и Ещенко.

– Смотришь матчи ?

– Я смотрю все игры. По крайней мере, пытаюсь.

– Как тебе новый тренер?

– Да, пришел новый тренер, но сейчас дела идут неплохо.

Они выиграли несколько матчей, бьются за Лигу чемпионов. Я надеюсь, «Спартак» выйдет туда, а в следующем году займет первое место.

– Что ты чувствовал, когда ушел Каррера?

– Мне было грустно. Мы вместе делали великие вещи, выиграли золото и Суперкубок России. Мы изменили историю.

Грустно, что он ушел, но когда дела идут плохо, нужно что-то менять. Это жизнь, это футбол.

– Много говорят о Глушакове. Что ты думаешь?

– Это все началось, когда я ушел, так что я не знаю деталей. Я читал новости, но мы с Глушаковым друзья, и я не могу составлять мнение о нем по новостям. Мы с ним всегда хорошо общались.

Он капитан и лидер команды многие годы. Я не понимаю, почему все против него, он доказал, что любит спартаковский ромбик. Когда мы стали чемпионами, он был нашим лидером.

Не знаю, как-то это странно. Но футбол – сумасшедшая штука. Сегодня тебя любят, завтра ненавидят. Мне грустно от этого.

Его надо поддерживать. Нужно помнить, что он сделал для клуба, – сказал Промес в программе «Тотальный футбол» на «Матч ТВ».