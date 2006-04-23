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    Куинси Промес: «Глушаков доказал, что любит ромбик. Не понимаю, почему все против него»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Севилья Ла Лига Денис Глушаков Куинси Промес Массимо Каррера Матч ТВ Футбол

    Полузащитник «Севильи» Куинси Промес вспомнил о выступлении за «Спартак».

    – Я очень скучаю по «Спартаку». Я люблю Москву, этот клуб, фанатов.

    Четыре года это был мой настоящий дом. Я общаюсь с Зе Луишем, Боккетти, Глушаковым, Ребровым и Ещенко.

    – Смотришь матчи «Спартака»?

    – Я смотрю все игры. По крайней мере, пытаюсь.

    – Как тебе новый тренер?

    – Да, пришел новый тренер, но сейчас дела идут неплохо.

    Они выиграли несколько матчей, бьются за Лигу чемпионов. Я надеюсь, «Спартак» выйдет туда, а в следующем году займет первое место.

    – Что ты чувствовал, когда ушел Каррера?

    – Мне было грустно. Мы вместе делали великие вещи, выиграли золото и Суперкубок России. Мы изменили историю.

    Грустно, что он ушел, но когда дела идут плохо, нужно что-то менять. Это жизнь, это футбол.

    – Много говорят о Глушакове. Что ты думаешь?

    – Это все началось, когда я ушел, так что я не знаю деталей. Я читал новости, но мы с Глушаковым друзья, и я не могу составлять мнение о нем по новостям. Мы с ним всегда хорошо общались.

    Он капитан и лидер команды многие годы. Я не понимаю, почему все против него, он доказал, что любит спартаковский ромбик. Когда мы стали чемпионами, он был нашим лидером.

    Не знаю, как-то это странно. Но футбол – сумасшедшая штука. Сегодня тебя любят, завтра ненавидят. Мне грустно от этого.

    Его надо поддерживать. Нужно помнить, что он сделал для клуба, – сказал Промес в программе «Тотальный футбол» на «Матч ТВ».

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