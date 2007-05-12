Артем Дзюба: «Сказали, что должны быть предложения из Англии. Посмотрим»

Нападающий Артем Дзюба поделился мыслями о победе в чемпионате России.

– Незабываемый матч. Мы стали чемпионами. Дома с было принципиально сыграть.

– Что это чемпионство значит для Артема Дзюбы?

– Мечта детства, мечта карьеры – выиграть чемпионат России. Я очень счастлив это сделать.

– Самый сложный момент за весь этот чемпионат? Или, может, самый памятный, когда ты понял, что это победа?

– Все матчи были тяжелыми, если честно.

– «Краснодар»?

– Самый памятный. Это ключевой момент. Мы поняли, что в шаге от чемпионства. Проиграй в Краснодаре или сыграй вничью – было бы очень страшно. Тот матч стал прямо отправной точкой.

– У Артема Дзюбы есть еще одна мечта – поиграть за рубежом.

– Ну, Англия, есть такое, есть такое. Посмотрим, если будут предложения. Сказали, что должны быть. Будем ждать, дальше посмотрим, – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».