Артем Дзюба: «Сказали, что должны быть предложения из Англии. Посмотрим»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мыслями о победе в чемпионате России.
– Незабываемый матч. Мы стали чемпионами. Дома с ЦСКА было принципиально сыграть.
– Что это чемпионство значит для Артема Дзюбы?
– Мечта детства, мечта карьеры – выиграть чемпионат России. Я очень счастлив это сделать.
– Самый сложный момент за весь этот чемпионат? Или, может, самый памятный, когда ты понял, что это победа?
– Все матчи были тяжелыми, если честно.
– «Краснодар»?
– Самый памятный. Это ключевой момент. Мы поняли, что в шаге от чемпионства. Проиграй в Краснодаре или сыграй вничью – было бы очень страшно. Тот матч стал прямо отправной точкой.
– У Артема Дзюбы есть еще одна мечта – поиграть за рубежом.
– Ну, Англия, есть такое, есть такое. Посмотрим, если будут предложения. Сказали, что должны быть. Будем ждать, дальше посмотрим, – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».