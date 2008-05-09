Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Маурисио Почеттино: «Потрясающие эмоции. Спасибо, футбол. Лукас – супергерой»

    Теги Аякс премьер-лига Англия Лига чемпионов Тоттенхэм Маурисио Почеттино Лукас Моура Футбол

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал об эмоциях после ответного полуфинала Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:2).

    «Трудно говорить, потрясающие эмоции. Спасибо, футбол. Такие эмоции без футбола невозможны. Трудно описать это словами. Спасибо всем, кто в нас верил.

    Мои игроки – герои. В прошлом сезоне я всем говорил, что эта группа футболистов – герои. Они невероятно провели второй тайм.

    Продемонстрировали, что мы любим спорт, футбол. Невообразимо. Было так круто наблюдать за этой игрой.

    Очень тяжело конкурировать на этом уровне. Я благодарен, что мне повезло быть тренером, быть в футболе и переживать такое. Все герои, но Лукас Моура – супергерой (бразилец сделал хет-трик – прим. Sports.ru).

    Я хочу вспомнить о своей семье. Это награда для них», – сказал Почеттино.

    «Тоттенхэм» вышел в финал ЛЧ, хотя год никого не покупал. Как Почеттино это делает?

    Реклама 18+

    Опрос

    Кто победит в финале Лиги чемпионов?

    6425 голосов 83
    • Ливерпуль
      76%
    • Тоттенхэм
      24%

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться