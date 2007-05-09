Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Тоттенхэм» впервые вышел в финал Лиги чемпионов

    Теги премьер-лига Англия Лига чемпионов Тоттенхэм Футбол

    «Тоттенхэм» победил «Аякс» в гостевом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2, первая игра – 0:1).

    Лондонский клуб впервые в истории сыграет в финале Кубка / Лиги чемпионов.

    «Тоттенхэм» может выиграть еврокубок в четвертый раз в истории. Команда брала Кубок УЕФА (1972, 1984) и Кубок обладателей кубков (1963).

    В финале турнира «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем». Встреча состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

    «Тоттенхэм» вышел в финал ЛЧ, хотя год никого не покупал. Как Почеттино это делает?

    Реклама 18+

    Опрос

    Кто победит в финале Лиги чемпионов?

    6479 голосов 83
    • Ливерпуль
      76%
    • Тоттенхэм
      24%

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться