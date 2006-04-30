И.о. пресс-атташе «Спартака» – болельщикам: «Не бросайте клуб, не предавайте!»

Исполняющий обязанности пресс-атташе Филипп Папенков призвал болельщиков поддержать команду.

«Я попал в в начале нынешнего сезона. Но кажется, что прошла вечность – настолько много пережито событий и стрессов.

Не осуждаю журналистов, которые круглосуточно нагнетают и «набрасывают», – это их работа, сам недавно был в этой шкуре.

Тема всегда востребована, а о совести у каждого представления свои.

Но очень обидно читать и слышать, как спартаковцы болеют против своего клуба. Да, сейчас сложный период. На контрасте с маем-2017 это дико злит. Но я верю, что уже скоро все наладится.

Этот сезон-испытание уйдет в прошлое, и первым снова будет «Спартак»! Не бросайте его, не предавайте!» – написал Папенков в твиттере.

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