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    И.о. пресс-атташе «Спартака» – болельщикам: «Не бросайте клуб, не предавайте!»

    Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Филипп Папенков Футбол

    Исполняющий обязанности пресс-атташе «Спартака» Филипп Папенков призвал болельщиков поддержать команду.

    «Я попал в «Спартак» в начале нынешнего сезона. Но кажется, что прошла вечность – настолько много пережито событий и стрессов.

    Не осуждаю журналистов, которые круглосуточно нагнетают и «набрасывают», – это их работа, сам недавно был в этой шкуре.

    Тема «Спартака» всегда востребована, а о совести у каждого представления свои.

    Но очень обидно читать и слышать, как спартаковцы болеют против своего клуба. Да, сейчас сложный период. На контрасте с маем-2017 это дико злит. Но я верю, что уже скоро все наладится.

    Этот сезон-испытание уйдет в прошлое, и первым снова будет «Спартак»! Не бросайте его, не предавайте!» – написал Папенков в твиттере.

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