Самюэль Жиго: «Сезон упущен. Фанаты «Спартака» заслуживают большего»

Защитник Самюэль Жиго после матча с «Рубином» (1:1) в 26-м туре РПЛ высказался о результатах команды.

- обещал за четыре месяца построить атакующий спартаковский футбол. Сейчас такого футбола красно-белые не показывают. Согласны?

– Все видят, что мы играем слабо. Нужно еще много работать. Мы здорово играли на сборах. А потом где-то не хватило уверенности, где-то – удачи.

Да, это был плохой год для . Но мы будем играть лучше. Приезжал сюда, чтобы выступать в еврокубках в больших матчах. Хочу этого.

Сезон упущен. Понимаю, что фанаты разочарованы. Они заслуживают намного большего.

- должен оставаться с командой до конца сезона?

– Не ко мне вопрос. Я футболист, он мой тренер. Я делаю то, что он мне говорит.

Не он выходит на поле, а мы, футболисты. И это мы должны показывать сто процентов своих возможностей. Сначала мы, игроки, должны задать себе вопросы.

- Получается, вопросы по игре «Спартака» не к Кононову, а к команде?

– Мы здесь для того, чтобы играть в футбол. А сейчас мы играем не очень хорошо. Мы стараемся показать свой максимум, но в данный момент это не выходит, – сказал Жиго.

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