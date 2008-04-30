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    Самюэль Жиго: «Сезон упущен. Фанаты «Спартака» заслуживают большего»

    Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Олег Кононов Самюэль Жиго Спорт-Экспресс Футбол

    Защитник «Спартака» Самюэль Жиго после матча с «Рубином» (1:1) в 26-м туре РПЛ высказался о результатах команды.

    - Олег Кононов обещал за четыре месяца построить атакующий спартаковский футбол. Сейчас такого футбола красно-белые не показывают. Согласны?

    – Все видят, что мы играем слабо. Нужно еще много работать. Мы здорово играли на сборах. А потом где-то не хватило уверенности, где-то – удачи.

    Да, это был плохой год для «Спартака». Но мы будем играть лучше. Приезжал сюда, чтобы выступать в еврокубках в больших матчах. Хочу этого.

    Сезон упущен. Понимаю, что фанаты разочарованы. Они заслуживают намного большего.

    - Олег Кононов должен оставаться с командой до конца сезона?

    – Не ко мне вопрос. Я футболист, он мой тренер. Я делаю то, что он мне говорит.

    Не он выходит на поле, а мы, футболисты. И это мы должны показывать сто процентов своих возможностей. Сначала мы, игроки, должны задать себе вопросы.

    - Получается, вопросы по игре «Спартака» не к Кононову, а к команде?

    – Мы здесь для того, чтобы играть в футбол. А сейчас мы играем не очень хорошо. Мы стараемся показать свой максимум, но в данный момент это не выходит, – сказал Жиго.

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