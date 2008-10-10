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    Месси анонсировал сотрудничество с Cirque du Soleil

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания Сборная Аргентины по футболу бизнес светская хроника видео Футбол

    Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси анонсировал свое сотрудничество с Cirque du Soleil.

    Канадская компания, известная своими представлениями, которые сочетают в себе жанры театра, хореографии, акробатики и цирка, в следующем году готовит новое шоу о жизни футболиста.

    Месси опубликовал в своем инстаграме видео, на котором он в футболке с логотипом Cirque du Soleil набивает предмет, напоминающий нос клоуна.

    Сообщается, что новое шоу Cirque du Soleil расскажет о жизни Лионеля с момента, когда он в юном возрасте переехал из Росарио в Барселону, где стал одним из сильнейших игроков в истории футбола.

     
     
     
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    Публикация от Leo Messi (@leomessi)

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