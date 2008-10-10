Месси анонсировал сотрудничество с Cirque du Soleil

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси анонсировал свое сотрудничество с Cirque du Soleil.

Канадская компания, известная своими представлениями, которые сочетают в себе жанры театра, хореографии, акробатики и цирка, в следующем году готовит новое шоу о жизни футболиста.

Месси опубликовал в своем инстаграме видео, на котором он в футболке с логотипом Cirque du Soleil набивает предмет, напоминающий нос клоуна.

Сообщается, что новое шоу Cirque du Soleil расскажет о жизни Лионеля с момента, когда он в юном возрасте переехал из Росарио в Барселону, где стал одним из сильнейших игроков в истории футбола.