Месси и Погба поужинали в ресторане повара Salt Bae

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пообщался с нападающим «Барселоны» .

Погба и Месси поужинали в ресторане известного турецкого повара Нусрета Гекче, известного как Salt Bae.

Они встретились в Дубае случайно, встреча не была запланирована.

Погба восстанавливается от травмы, из-за которой он пропустил манчестерское дерби и не поехал в расположение сборной Франции, Месси попросил Федерацию футбола Аргентины дать ему отдохнуть.

Лео Месси и Поль Погба пришли к шеф-повару из мемов. Футболисты обожают его рестораны

Фото: инстаграм Нусрета Гекче