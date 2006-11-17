Месси и Погба поужинали в ресторане повара Salt Bae

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пообщался с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.
Погба и Месси поужинали в ресторане известного турецкого повара Нусрета Гекче, известного как Salt Bae.
Они встретились в Дубае случайно, встреча не была запланирована.
Погба восстанавливается от травмы, из-за которой он пропустил манчестерское дерби и не поехал в расположение сборной Франции, Месси попросил Федерацию футбола Аргентины дать ему отдохнуть.
Лео Месси и Поль Погба пришли к шеф-повару из мемов. Футболисты обожают его рестораны
Фото: инстаграм Нусрета Гекче