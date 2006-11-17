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    Месси и Погба поужинали в ресторане повара Salt Bae

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси Ла Лига светская хроника Поль Погба Футбол

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пообщался с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

    Погба и Месси поужинали в ресторане известного турецкого повара Нусрета Гекче, известного как Salt Bae.

    Они встретились в Дубае случайно, встреча не была запланирована.

    Погба восстанавливается от травмы, из-за которой он пропустил манчестерское дерби и не поехал в расположение сборной Франции, Месси попросил Федерацию футбола Аргентины дать ему отдохнуть.

    Лео Месси и Поль Погба пришли к шеф-повару из мемов. Футболисты обожают его рестораны

    фото

    Фото: инстаграм Нусрета Гекче

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