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    Кононов о замене Глушакова в перерыве: «Денис играл не так убедительно»

    Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия Денис Глушаков Олег Кононов Футбол

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал комментарий к матчу 26-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

    – Чем объясните два разных тайма в исполнении «Спартака»?

    – Почему разных?

    – Владели мячом, потом перестали.

    – Не думаю, что мы перестали владеть мячом. Да, может, количество владения мячом мы уменьшили в силу того, что «Рубин» хотел отыграться, но у нас были хорошие моменты во втором тайме.

    Не могу сказать, что мы полностью отдали инициативу. Где-то 50 на 50.

    – Сыграть после перерыва на контратаках – это был план?

    – Нет, у нас не было такого плана. Просто «Рубин» достаточно активно играл, поэтому они где-то выровняли владение.

    Были определенные трудности в том, что мы теряли мяч там, где не стоило. На эмоциях спешили отдать вперед. Надо готовить атаки.

    – Выход Ещенко сразу после перерыва – это вас не устраивала игра Зобнина на фланге или Глушакова в центре?

    – Денис в первом тайме не так убедительно играл, поэтому я сделал такую замену.

    – Как в раздевалке состояние после того, что снова нет победы?

    – Почему снова? Мы только до этого выиграли дома. Да, проиграли на выезде.

    Сейчас сыграли вничью, но каждая игра дается непросто – не только нам, – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Мы нашли тренера вместо Кононова. Это Гаттузо: он ставит игру, дает эмоции, привык к маразму руководства

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