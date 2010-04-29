Кононов о замене Глушакова в перерыве: «Денис играл не так убедительно»

Главный тренер Олег Кононов дал комментарий к матчу 26-го тура РПЛ против (1:1).

– Чем объясните два разных тайма в исполнении ?

– Почему разных?

– Владели мячом, потом перестали.

– Не думаю, что мы перестали владеть мячом. Да, может, количество владения мячом мы уменьшили в силу того, что хотел отыграться, но у нас были хорошие моменты во втором тайме.

Не могу сказать, что мы полностью отдали инициативу. Где-то 50 на 50.

– Сыграть после перерыва на контратаках – это был план?

– Нет, у нас не было такого плана. Просто «Рубин» достаточно активно играл, поэтому они где-то выровняли владение.

Были определенные трудности в том, что мы теряли мяч там, где не стоило. На эмоциях спешили отдать вперед. Надо готовить атаки.

– Выход Ещенко сразу после перерыва – это вас не устраивала игра Зобнина на фланге или Глушакова в центре?

– Денис в первом тайме не так убедительно играл, поэтому я сделал такую замену.

– Как в раздевалке состояние после того, что снова нет победы?

– Почему снова? Мы только до этого выиграли дома. Да, проиграли на выезде.

Сейчас сыграли вничью, но каждая игра дается непросто – не только нам, – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

Мы нашли тренера вместо Кононова. Это Гаттузо: он ставит игру, дает эмоции, привык к маразму руководства