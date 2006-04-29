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    Курбан Бердыев: «Сегодня разобрать «Спартак» было легче, чем в остальных случаях»

    Теги Спартак Рубин Курбан Бердыев премьер-лига Россия Егор Сорокин Спорт-Экспресс Футбол

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в 26-м туре чемпионата России.

    – Есть удовлетворение от игры, от многих моментов. Ничья закономерна. Хотя мы могли и большего добиться.

    – Нынешнее место «Рубина» – потолок нынешнего состава?

    – Думаю, место не соответствует. Травмы Граната и Бухарова при нынешнем составе влияют на результат.

    – Почему у Сорокина такая результативность?

    – Отдельно мы над этим не работаем. У него повышенная агрессивность в штрафной площадке. Он не выключается из эпизода и хочет добиться максимума.

    – Насколько легко вам было разобрать «Спартак»?

    – Сегодня было легче, чем в остальных случаях, – сказал тренер.

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