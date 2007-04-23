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    Оле-Гуннар Сульшер: «Матч с «Сити» – идеальная возможность отреагировать на проигрыш «Эвертону»

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями о предстоящей игре с «Манчестер Сити».

    «Это лучший матч, о котором мы могли просить, потому что игроки раздражены.

    После игры с «Эвертоном» у нас была беседа, и вы можете видеть, что все игроки очень разочарованы, но в то же время и очень раздражены своей игрой.

    Матч с «Сити» – это идеальная возможность. На поле не будет места, чтобы спрятаться. Наши болельщики поддержат нас вне зависимости от результата, если мы выложимся в матче с «Сити», с очень-очень хорошим соперником. Уверен, получу от игроков правильный ответ.

    В наказание мы не гоняли их по полю, как в старые-добрые времена. Мы не наказываем их бегом в горку, мы поддерживаем их доверием.

    Конечно, эти парни знают, что подвели себя лично, команду и меня в том числе, потому что за все несу ответственность я.

    Я даю им указания, как действовать на поле. Это моя ответственность, чтобы они играли лучше. Уверен, что реакция будет», – сказал Сульшер.

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