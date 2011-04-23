Оле-Гуннар Сульшер: «Все в «МЮ» отличные ребята, я люблю их. Но я должен работать на благо клуба»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями о предстоящей игре с «Манчестер Сити».

«Я уверен в своей команде и себе. Я готов принять этот вызов. Я знаю, что это большой вызов, но для этого я и пришел.

Мне не нравится проигрывать, но когда ты показываешь плохие результаты, нужно быть достаточно уверенным, чтобы говорить, что мы двигаемся в правильном направлении. Мы планируем наперед.

Хотелось бы думать, что я подходящий человек для того, чтобы принимать важные решения. Мне нравятся все парни. Я люблю их. Они отличные ребята. Но мне нужно руководить клубом. Я помогаю игрокам, но работаю на клуб. Я буду прилагать все усилия, чтобы делать правильные вещи для клуба.

Нужно быть готовыми к агрессии «Ман Сити», потому что они будут бить по голеностопам, по пяткам. Они не позволят нам контратаковать без проблем. Они будут фолить, не сомневаюсь. Они будут срывать атаки как можно выше», – сказал Сульшер.