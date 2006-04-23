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    Пеп Гвардиола: «У «МЮ» есть гордость. Ждем завтра их лучшую версию»

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от завтрашней игры с «Манчестер Юнайтед».

    «Жду завтра лучшую версию «Юнайтед». У них есть гордость. У футболистов всегда есть гордость, им хочется показать лучший футбол. И завтра это будет.

    Мы подготовимся к матчу, как и всегда – оценим сильные и слабые стороны соперника и постараемся победить.

    Я близок с Сульшером, я прекрасно понимаю его позицию. Мы [тренеры] в одиночестве, чувствуем и ощущаем одиночество. Я понимаю эту позицию, потому что это происходит со всеми тренерами в мире. Но это реальность, с этим нужно смириться. Если не получается – сиди дома. Я прекрасно понимаю его, и я с ним, я его поддерживаю», – сказал Гвардиола.

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