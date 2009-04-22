Поль Погба: «Мы в «МЮ» играем ради трофеев. Этот сезон разочаровывает»

Полузащитник Поль Погба критически отнесся к игре команды с «Эвертоном» (0:4).

«Я бы хотел знать, что пошло не так. Все дело в деталях, в желании. Нам не хватило смелости и всего того, что у нас было, когда тренер только пришел. Мы были словно какой-то другой командой. Это не очень здорово для «МЮ», для фанатов, для истории клуба.

Не хочу быть неуважительным по отношению в «Эвертону», но то, как мы играли, как играл я, команда, каждый из нас – это и есть неуважение. Мы не уважали себя, клуб, болельщиков, всех сотрудников – за их работу.

Иногда бывает, когда ты выкладываешься, но ничего не получается. Ты можешь ошибаться, проиграть, но тут все пошло не так. Мы вышли с неправильным настроем.

Мы злы на себя. Мы хотим сыграть лучше и мы сыграем. Хочу сказать болельщикам, понимая, что этого будет недостаточно, что они хотят от нас правильной реакции, и единственный способ извиниться – выкладываться на поле, играть на максимум, создавать моменты, забивать голы, защищаться, трудиться на благо команды. Мы можем даже проиграть – но при хорошей игре, за которую не стыдно. Только так нужно извиняться.

Мы с в борьбе за свое. Они – за чемпионство, мы – за Лигу чемпионов, третье или четвертое место. Будет сложный матч и очень важный.

Это противостояние было всегда, оно ощущалось, даже когда я был в команде U-18. Ты играешь против команды из того же города и просто хочешь обыграть их.

В таких матчах прекрасно играть – получаешь опыт, поддержку болельщиков, они подталкивают тебя. Побеждать в таких матчах – прекрасно. Это словно какой-то другой матч по сравнению с обычным.

Я люблю играть против топ-команд и топ-игроков. Я жду таких матчей, учусь в них, зарабатываю опыт. Я хочу играть качественно, побеждать, чтобы быть лучшим.

Конечно, если мы не попадем в топ-4, будем очень расстроены. Два года подряд без трофеев – это совсем неприятно. Мы , и мы играем, чтобы брать трофеи. В прошлом году нам не удалось, в этом – тоже, и теперь мы не попадаем в топ-4, это разочаровывающий сезон», – сказал Погба.