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    Ван Дейк о манчестерском дерби: «МЮ» нужно оказать услугу не нам, а себе»

    Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Виргил ван Дейк Футбол

    Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился мыслями о манчестерском дерби.

    – Может ли «МЮ» оказать вам услугу?

    – Им нужно оказать услугу себе.

    «Эвертон» нелегко обыграть в гостях, но 4:0 – это мощный результат. Мы никак не можем повлиять на результат матча, но они все еще борются за попадание в Лигу чемпионов, поэтому им нужно его добиться.

    – Вы думаете только о своих матчах, не смотрите за «Сити»?

    – 100%. Это единственное, на чем мы концентрируемся. Осталось три матча, мы постараемся выиграть их все. Будет сложно, но именно этого мы и хотим добиться.

    Мы сделали свою работу в матче с «Кардиффом». Нужно сохранять спокойствие, но мы показали зрелый результат. Наш следующий вызов в пятницу, так что ждем, – сказал ван Дейк.

    Юрген Клопп: «Ливерпуль» не может повлиять на дерби Манчестера, да и «МЮ», похоже, тоже»

     

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