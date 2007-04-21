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    Олег Кононов: «Ситуация с Гулиевым разрешилась. Добро всегда побеждает зло»

    Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Олег Кононов Аяз Гулиев Спорт-Экспресс Футбол

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал ситуацию с полузащитником Аязом Гулиевым.  

    – Ситуация с Гулиевым разрешилась?

    – Думаю, что да, осталось только официально сказать. Я прочитал письмо гражданина Америки. Могу сказать, что добро всегда побеждает зло. То, что он таким образом себя повел и поставил, это лично для меня вызывает уважение. Не знаю, почему вы на этих словах смеетесь, – сказал Кононов.

    Напомним, Гулиев был оштрафован на 5 миллионов рублей и отправлен в дубль из-за ДТП с участием гражданина США. 17 апреля футболист вернулся к тренировкам с первой командой.

    Американец, пострадавший от Гулиева: «Надеюсь, наша встреча окажется для него переломной. Для меня оказалась – правда, в другом смысле»

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