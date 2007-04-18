Фернандо Льоренте: «Это один из лучших моментов в моей карьере, хотя я выигрывал ЧМ, Евро и Лигу Европы»

Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте рассказал о матче с «Манчестер Сити» (3:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов и проходе в полуфинал.
«Что за вечер, просто невероятно! Это один из лучших моментов в моей карьере.
Да, я переживал фантастические моменты – победы на чемпионате мира и Европы, выигрыш Лиги Европы и титула в Италии, – но этот матч – история.
Это сумасшествие – сделать подобное с такой командой, как «Тоттенхэм», впервые пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.
Верю в парней, уверен, что мы можем переписать историю», – сказал Льоренте.
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