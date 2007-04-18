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    Фернандо Льоренте: «Это один из лучших моментов в моей карьере, хотя я выигрывал ЧМ, Евро и Лигу Европы»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Фернандо Льоренте Лига чемпионов Тоттенхэм Футбол

    Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте рассказал о матче с «Манчестер Сити» (3:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов и проходе в полуфинал.

    «Что за вечер, просто невероятно! Это один из лучших моментов в моей карьере.

    Да, я переживал фантастические моменты – победы на чемпионате мира и Европы, выигрыш Лиги Европы и титула в Италии, – но этот матч – история.

    Это сумасшествие – сделать подобное с такой командой, как «Тоттенхэм», впервые пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.

    Верю в парней, уверен, что мы можем переписать историю», – сказал Льоренте.

    Самая драматичная минута этой ЛЧ. Гвардиола прыгал от восторга, а затем упал на колени

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    • Финал «МЮ» – «Бавария» в 1999-м
      17%
    • «МЮ» – «Реал» – 4:3 в 2003-м
      9%
    • Финал «Ливерпуль» – «Милан» в 2005-м
      47%
    • «Барселона» – «ПСЖ» – 6:1 в 2017-м
      16%
    • «Сити» – «Тоттенхэм» – 4:3 в 2019-м
      11%

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